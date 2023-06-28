بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك الذي يعتبره “حاملاً لمعانِ أخلاقية وروحية عميقة”

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مسلمي روسيا بعيد الأضحى، لافتا إلى أن هذه المناسبة تحمل معاني أخلاقية وروحية عميقة.

وقال بوتين، في برقية التهنئة التي نشرت على موقع الكرملين، أهنئ من كل قلبي مسلمي روسيا بمناسبة عيد الأضحى.

وأضاف: “هذا العيد الذي يعقب الحج إلى بيت الله الحرام، يحمل معاني أخلاقية وروحية عميقة”.

وتابع: “ويدعو أيضا منذ القدم إلى عمل الخير وحسن معاملة الجار، وقيم الخير والرحمة والعدالة في المجتمع”.

وأردف: “مسلمو روسيا يؤدون دورا كبيرا وإبداعيا في حياة بلادنا، حيث يسهمون بشكل كبير في تعزيز السلم الأهلي، ويحافظون على القيم الأسرية وتنشئة جيلا صالحا”.

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن الجنود المسلمون يقاتلون جنبا إلى جنب مع رفاقهم في العملية العسكرية الروسية الخاصة دفاعا عن البلاد، وانطلاقا من أعرافهم التاريخية والروحية والوطنية وبسالتهم وشجاعتهم ونكرانهم للذات.

وفي وقت سابق اليوم، صرح نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، روشان عباسوف، أن نحو 200 ألف مسلم أدوا صلاة عيد الأضحى، في مساجد العاصمة الروسية وضواحيها.