“المجــد” تهنئ بعيد الأضحى المبارك.. كل عام والأمة العربية والمقاومة الفلسطينية بخير وعلى موعد مع الوحدة والنصر

تتقدم إدارة “المجد” بأعطر باقات التهنئة والتبريك الى عموم الشعب العربي والعالم الإسلامي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

نسأل الله العلي القدير أن يكون في عون جميع العرب والمسلمين، وان يمنّ عليهم بالخير والنصر.. آمين.