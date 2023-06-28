الثالثة خلال الشهر الحالي.. القوات المسلحة تسقط ،اليوم الاربعاء، طائرة مسيرة قادمة من جهة الأراضي السورية

أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية، ظهر اليوم الأربعاء، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة ثالثة خلال الشهر الحالي قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: “إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية”.

وبين المصدر أنه جرى التعامل مع الطائرة المسيرة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، مؤكداً على أن القوات المسلحة وفي مختلف الظروف والمناسبات في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية العملياتية.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.