لمنع تكرار عملية الشهيد محمد صلاح.. إسرائيل تطالب مصر بتقليل عدد جنودها وتزويدهم بأسلحة خفيفة فقط على الحدود
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جرينتش+2 12:40
الثالثة خلال الشهر الحالي.. القوات المسلحة تسقط ،اليوم الاربعاء، طائرة مسيرة قادمة من جهة الأراضي السورية
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