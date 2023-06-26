خطة مرورية لضمان الانسيابية على الطرق خلال عيد الأضحى

أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، عن خطة مرورية للمحافظة على انسيابية الحركة على الطرق الخارجية خلال عطلة عيد الأضحى.

وقال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية، النقيب محمد ملكاوي، إن المحطة الأمنية والدوريات ستكون منتشرة على الطرق كافة للتعامل مع الازدحامات، وخاصة المناطق التي من المتوقع أن تشهد حركة نشطة بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى.

ودعا ملكاوي إلى ضرورة الابتعاد عن الاصطفاف المزدوج والوقوف العشوائي في الأسواق وعند مواقع بيع الأضاحي والمواقع السياحية، لأنها من أبرز مسببات الازدحامات المرورية.