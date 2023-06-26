“حزب الله” يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

أعلن “حزب الله”، اليوم الاثنين، عبر إعلامه الحربي “إسقاط مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية، في وادي العزية قرب زبقين الجنوبية”.

وتقع زبقين جنوب شرق مدينة صور، وتُعد من القرى الجنوبية التي يمتلك فيها “حزب الله” نقاطاً عسكرية وأمنية.

ولم يصدر بعد أي بيان رسمي عن الجيش اللبناني حول هذه العملية، لكن مصدراً قيادياً في مخابرات الجيش أكد أن “الموضوع قيد المتابعة، وستكون هناك حالة تأهب أمنية، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) تحسباً من أي ردّ فعل من جانب العدو”.

كذلك، قال مصدرٌ في “يونيفيل”: “لا نعلم بعد بأية تفاصيل ويجري التحقيق حالياً من العمل الأمني”.

وأضاف أن “يونيفيل”، ستتواصل مع الأطراف لـ”نقف عند ما جرى، مع تأكيد على ضرورة ضبط النفس”، على حد قوله.

من جهته، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط طائرة مسيرة تابعة له صباح الاثنين في الأراضي اللبنانية “خلال نشاط روتيني”، على حد وصفه، دون الكشف عن أي تفاصيل بخصوص أسباب سقوطها.

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