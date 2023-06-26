إستقرار الأوضاع الروسية.. رفع قيود مكافحة الإرهاب عن موسكو بعد أزمة “فاغنر”.. ووزير الدفاع شويغو يزور شرق أوكرانيا/ فيديو

قال سيرغي سوبيانين، رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، إنه رفع قيود مكافحة الإرهاب التي فرضت في المدينة خلال أحداث يوم السبت، التي وصفتها السلطات بأنها تمرد مسلح قامت به مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

وعلى نحو منفصل، قالت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية إن الوضع في البلاد “مستقر”.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد زار القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا، وذلك في أول ظهور علني له منذ تمرد فاغنر.

وأوضح تقرير الوكالة الذي نقل الخبر عن وزارة الدفاع الروسية أن شويغو لا يزال في منصبه، لكنه لم يذكر أية تفاصيل عن موعد ومكان لقاء وزير الدفاع بقوات وقادة المنطقة العسكرية الغربية.

وتقدم مقاتلو مجموعة فاغنر بقيادة رئيسها يفغيني بريغوجن نحو موسكو للإطاحة بما وصفوه بالقيادة العسكرية الروسية “الفاسدة والتي تفتقر للكفاءة”، قبل أن ينسحبوا فجأة إلى منطقة تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا بعد اتفاق مع الكرملين توسط فيه رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو.

وتضمنت الصفقة منح حصانة للمتمردين من الملاحقة القضائية مقابل عودتهم إلى معسكراتهم، لكن ليس واضحا ما إذا كان بوتين وافق أيضا على تغيير القيادة العسكرية العليا أو تقديم أي تنازلات أخرى.

شويغو يتجول في مناطق العمليات العسكرية 😑 pic.twitter.com/F59LNQMxLC — اوبزيرفر | (@B667i) June 26, 2023