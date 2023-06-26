نتنياهو: لن نسمح بإنهيار السلطة لأنها تقوم بالعمل نيابة عنا، ولكن علينا سد الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة
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جرينتش+2 01:17
إستقرار الأوضاع الروسية.. رفع قيود مكافحة الإرهاب عن موسكو بعد أزمة “فاغنر”.. ووزير الدفاع شويغو يزور شرق أوكرانيا/ فيديو
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