أول الرقص حنجلة.. العدو يعترف، اليوم الاثنين، بإنطلاق صاروخين من جنين في الضفة نحو الأرض المحتلة عام 48/ فيديو
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جرينتش+2 11:33
أول الرقص حنجلة.. العدو يعترف، اليوم الاثنين، بإنطلاق صاروخين من جنين في الضفة نحو الأرض المحتلة عام 48/ فيديو
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