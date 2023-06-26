أول الرقص حنجلة.. العدو يعترف، اليوم الاثنين، بإنطلاق صاروخين من جنين في الضفة نحو الأرض المحتلة عام 48/ فيديو

أكد ناطق عسكري إسرائيلي، اليوم الإثنين، ما نشر في مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي عن إطلاق صاروخين من جنين شمال الضفة الغربية نحو الكيان الصهيوني.

وبين أن أحد الصواريخ انطلق وانفجر في أراضي السلطة الفلسطينية، في حين أن الثاني انفجر في مكانه، ولم يشكلا أي خطر على الإسرائيليين.

وكان الناطق العسكري قال إنه يجري التحقق من الفيديو.

وأظهر مقطع فيديو حمل اسم كتائب القسام “كتيبة العياش” تجهيز صاروخين وإطلاقهما، ووضع بجانب أحد الصواريخ قبيل إطلاقه تبنٍ للعملية بتاريخ اليوم الإثنين.

ونقلت قناة ريشت كان العبرية، عن الناطق الإسرائيلي، إنه يجري التحقق من هذه العملية.

وتعتبر هذه المرة الثانية في غضون شهر واحد التي يتم محاولة إطلاق صواريخ من الضفة الغربية، كما ظهر في مقاطع فيديو سابقة.

وكان الجيش الإسرائيلي، أكد في الرابع والعشرين من مايو/ أيار، محاولة إطلاق صاروخ تجاه مستوطنة شكيد، وأنه عثر على منصة إطلاق الصاروخ ومتفجرات بالمنطقة.

وبين أن تلك المنصة وهمية، وأن الصاروخ صنع من ورق مقوى وكانت بداخله ألعاب نارية. كما زعم حينها.

وبعد اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي طارق عزالدين، وهو أسير محرر من سكان جنين مبعد لغزة، واغتيل في التاسع من مايو/ أيار الماضي، خرج رئيس جهاز الشاباك رونين بار في أحد المؤتمرات وكشف عن أنه تم إحباط خلية كان يقف خلفها عزالدين، جندها لتصنيع صواريخ من جنين، لإطلاقها تجاه إسرائيل،

وقال إننا لن نسمح بتحويل العفولة أو شكيد إلى هدف لإطلاق الصواريخ من جنين.

وكان بار يشير إلى حادثة وقعت في الثامن عشر من شهر أبريل/ نيسان الماضي، حين دخلت قوة من الدوفدوفان، والمظليين، وحرس الحدود، إلى قلب مخيم جنين، واعتقلت 3 نشطاء من الجهاد الإسلامي، هم عبد الكريم إبراهيم جرادات، وشقيقه أحمد، وابن عمهم أمجد جرادات، لتصنيعهم عدة صواريخ.

ومن القدس نقلت (رويترز) عن الجيش الإسرائيلي قوله إن صاروخا أطلق من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة يوم الاثنين لم يسفر عن إصابات وسقط في الأراضي الفلسطينية.

وقال بيان للجيش إن “الصاروخ لم يشكل خطرا على التجمعات السكانية في المنطقة”.

وأضاف الجيش أن هذه هي الحادثة الثانية من نوعها، بعد “أول دلالة على إطلاق صاروخ في 25 مايو من هذا العام”، بحسب قول الجيش لرويترز.

وقال متحدث باسم الجيش إن الإطلاق الأول في مايو أيار كان لصاروخ بدائي برأس مصنوع من الورق المقوى انفجر على ارتفاع ثلاثة أمتار في السماء ولم يشكل أي خطر على من حوله. ولم يذكر الجيش تفاصيل عن مدى اختلاف الإطلاق الأول عن إطلاق يوم الاثنين.

نشرت صباح اليوم مجموعة تطلق على نفسها كتيبة العياش محاولة إطلاق صاروخين من جنين تجاه المستوطنات الإسرائيلية ، وهذه التجربة هي التجربة الثانية كانت هناك محاولة في مايو الماضي. https://t.co/AIL66yMmo2 — Abu Ayyash (@aliAyyash86) June 26, 2023