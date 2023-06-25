هجمات جوية وبرية سورية وروسية على مقرات هيئة "تحرير الشام" وتجمعات المسلحين وتحصيناتهم في محافظة إدلب
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جرينتش+2 08:44
هجمات جوية وبرية سورية وروسية على مقرات هيئة “تحرير الشام” وتجمعات المسلحين وتحصيناتهم في محافظة إدلب
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