انتهاء التمرد المسلح لمجموعة "فاغنر" العسكرية في روسيا، ومغادرة رئيسها المرتزَق بريغوجين الى عاصمة بيلاروسيا
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العالم يدير ظهره للسودان.. القتال يستعر، اليوم الاحد، في الخرطوم ودارفور مع دخول الصراع أسبوعه الحادي عشر
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