انتهاء التمرد المسلح لمجموعة "فاغنر" العسكرية في روسيا، ومغادرة رئيسها المرتزَق بريغوجين الى عاصمة بيلاروسيا
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الحكومة تلزم تجار السيارات بكفالة خطية عند بيع المركبات الجديدة
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