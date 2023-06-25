استشهاد 4 عناصر شرطة سوريين بكمين إرهابي في ريف درعا

درعا-سانا

استشهد أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي وأصيب آخر، بجروح خطرة، صباح اليوم الاحد، في كمين مسلح لإرهابيين قرب دوار الجمل في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا لـ سانا أن الكمين الإرهابي وقع في حدود الساعة السابعة و النصف صباحاً، أثناء توجه دورية لعناصر من الشرطة من مدينة درعا إلى مدينة طفس لتأمين المراكز الامتحانية.

وبين المصدر أن الإرهابيين أطلقوا النار بكثافة على الدورية، ما تسبب باستشهاد و إصابة عناصرها قبل أن يلوذوا بالفرار.

مصدر في مشفى درعا الوطني أوضح أن المشفى استقبل جثامين 4 شهداء من الشرطة استشهدوا على الفور متأثرين بجراحهم، فيما يتم تقديم العلاج اللازم لعنصر مصاب بجراح خطرة.