استشهاد الشاب اسحاق العجلوني بعدما أصاب جندياً صهيونياً بجراح، فجر اليوم السبت، على حاجز قلنديا شمال القدس / فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:02
مكتب الرئيس البيلاروسي: بريغوجين يقبل اقتراح لوكاشينكو تهدئة الوضع
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني