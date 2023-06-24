استشهاد الشاب اسحاق العجلوني بعدما أصاب جندياً صهيونياً بجراح، فجر اليوم السبت، على حاجز قلنديا شمال القدس / فيديو
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على ذمة جريدة الاخبار اللبنانية.. السلطات الأردنية تعتقل 4 أشخاص بتهمة تهريب سلاح لحركة حماس في الضفة الغربية
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