استشهاد الشاب اسحاق العجلوني بعدما أصاب جندي صهيوني بجراح، فجر اليوم السبت، على حاجز قلنديا / فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:10
طقس حار نسبيا اليوم السبت وغدا، ومعتدل الاثنين
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني