حلا شيحة ترقص على أنغام “خليك فولاذي” لتامر حسني/ فيديو

فاجأت الفنانة المصرية المعتزلة، حلا شيحة، متابعيها عبر إنستغرام، حيث نشرت مقطعاً مصوراً، تظهر خلاله وهي ترقص على أنغام أغنية “خليك فولاذي” للنجم تامر حسني التي جاءت ضمن أحداث فيلمهما “مش أنا” الذي طُرح عام 2021.

ويُعتبر فيلم “مش أنا” العمل الأخير لحلا شيحة، حيث جرى عرضه بعد فترة وجيزة من ارتباطها بالداعية معز مسعود، لتعلن تبرؤها منه وتوجه رسالة قاسية لتامر حسني بعد طرحه فيديو كليب الأغنية الرسمية للفيلم “بحبك” التي تضمنت مشاهد رومانسية بينهما.

وقد اتهمت حلا شيحة آنذاك تامر حسني بعدم احترام رغبتها في الابتعاد عن الساحة الفنية، وعدم تنفيذ وعده لها بأنه لن يشارك الجمهور بمثل هذه المشاهد، قائلة: “فوجئت بطرح كليب يجمع مشاهد متفرّقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة”.

وأضافت في رسالة عبر حسابها في إنستغرام حذفتها لاحقاً: “فوجئت أكثر بعد وعد تامر حسني لي وتأكيده أنّه سيحترم رغبتي وبعض الطلبات التي طلبتها منه بكل احترام، وأكّد لي أنّه سيحترمها.. الفيلم حقّق إيرادات ونجح بمقاييس الدنيا، لكن لم ينجح بمقاييس الآخرة”.

متابعو حلا شيحة فوجئوا اليوم بالفيديو الذي ظهرت خلاله وهي ترقص على أنغام “خليك فولاذي”، لتنهال عليها التعليقات التي تعبر عن استغراب الجمهور من تصرف الفنانة المصرية، وتطالبها بالاعتذار لزميلها تامر حسني عما بدر منها سابقاً تجاهه.

وجاء في التعليقات: “من باب الشجاعة أن تعتذري لتامر حسني، لأنكِ هاجمتِه بصورة واضحة، ومثلما نحب ولا نحب أن يذكرك أحد بسوء، عليكِ أن تعتذري له عمّا بدر منكِ تجاهه”، و”ألم يكن هذا المطرب نفسه الذي هاجمتِه في مثل هذه الأيام المباركة، عليكِ أن تعتذري رسمياً له”.

يُذكر أن حلا شيحة تتصدر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، بعد التلميح إلى رغبتها بالعودة إلى عالم الفن، رغم أنها عند ابتعادها قبل عامين، كانت قد ارتدت الحجاب وأعلنت توبتها وندمها على ما قدّمته من مشاهد في أعمالها الفنية.

وقد كشف نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، في تصريحات تلفزيونية، أنّها تواصلت معه وطالبته بالرجوع للساحة الفنية، ليؤكد أن القرار ليس في يده، لكن في يد الفنانين جميعهم، ويعلم أنهم سيرحّبون بها.

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