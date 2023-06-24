بوتين: نجن نواجه اليوم خونة، فما قامت به “فاغنر” هو تمرد على الشعب وعلى رفاق القتال وطعنة في ظهرنا/ فيديو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن ما قامت به “فاغنر” هو تمرد على الشعب وعلى رفاق القتال وطعنة في ظهرنا، ونواجه اليوم خونة للشعب.

وقال بوتين خلال خطاب ووجهه للشعب الروسي على خلفية التمرد: “الأفعال التي تقسم وحدتنا هي في الواقع خيانة للشعب الواحد، وللرفاق في السلاح الذين يقاتلون الآن على الجبهة. هذه طعنة في الظهر لبلدنا وشعبنا”.

بوتين: روسيا تخوض معركة صعبة من أجل مستقبلها، كل الآلات العسكرية والمعلوماتية في الغرب موجهة ضد روسيا.

بوتين: يجب التخلص من كل الخلافات خلال فترة العملية العسكرية.

بوتين: لن تسمح السلطات بتكرار الانقسام في روسيا، وسوف نحمي الشعب

بوتين يدعو إلى وقف المشاركة في التمرد المسلح لأولئك الذين يحاولون جذبهم إليه

بوتين: كرئيس لروسيا وكمواطن روسي سأقوم بكل ما بوسعي للدفاع عن روسيا ووقف هذا التمرد المسلح

بوتين: الأجهزة الأمنية تلقت أوامر بإعلان حالة مكافحة الإرهاب وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النظام في روستوف

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