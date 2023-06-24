استشهاد المنفذ .. إصابة جندي صهيوني بعملية إطلاق نار، فجر اليوم السبت، على حاجز قلنديا شمال القدس/ فيديو
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آدم وغفران.. والتاريخ
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