وزارة التربية: 189410 طلاب يتقدمون لامتحان “التوجيهي” المقبل

من المقرر ان يتقدم 189410 طلاب وطالبات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” لعام 2023 الذي سيبدأ في 4 تموز المقبل، وفقا للناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد مساعفة.

وقال المساعفة، امس الخميس، إنّ المتقدمين لامتحان التوجيهي مقسمين على 766 مركزا امتحانيا تضم 1856 قاعة امتحانية بجاهزية عالية لتوفير بيئة مناسبة.

ونشرت الوزارة جدول الامتحانات على موقعها، مشيرة إلى أن أولى جلسات الامتحان تبدأ الثلاثاء 4 تموز المقبل، وتنتهي الثلاثاء 25 من الشهر نفسه.

وحددت الوزارة الساعة 10 صباحا موعدا لبدء الجلسة الأولى للامتحان، والساعة 1 ظهرا موعدا لبدء الجلسة الثانية.