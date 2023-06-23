وائل كفوري يغني لابنته ميشال ويمنحها قبلة/ فيديو

يحرص الفنان اللبناني وائل كفوري على عدم إظهار ابنتيه ميشيل وميلانا وإبعادهما عن أضواء الصحافة والإعلام، إلَّا أنه فاجأ متابعيه اليوم بإظهار ابنته الكبرى ميشال تزامنًا مع طرح أحدث أغانيه “حالف عالحب”.

وشارك كفوري متابعيه عبر حسابه في “إنستغرام” بمقطع فيديو يظهر فيه وهو يتبادل أطراف الحديث مع ابنته “ميشيل”، عبر مكالمة فيديو أثناء تواجده على متن الطائرة، مانحًا إياها في الختام قبلة.

وقد أرفق كفوري الفيديو بتعليق مقتبس من كلمات أغنيته الجديدة، جاء فيه: “الضحكة اللي بتضحكيها بعشقها”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مثنين على جمال ابنة كفوري، فكتبت إحداهن: “يا عمري انا، جمالها لميشا الله يحميها هي و ميلانا”، وأضافت أخرى: “اجمل فيديو بشوفو… معبر. مختصر. حب. إحساس. بسمة. ضحكة. سعادة. عيلة .سلام. اب وبنتو. علاقة ابدية”.

وأثنت إحداهن على علاقة كفوري بابنته، وكتبت: “برافو وائل والله ما حدا يستاهل اغاني الحب يالي بتعملها مثل بنتك ميشا وميلانا”.

على صعيد آخر، شارك كفوري مقطع فيديو أثناء استمتاعه بالأجواء الشاطئية وفطوره الفاخر في أحد المنتجعات الراقية في الأردن، وذلك قبل إحياء حفله الغنائي في مدينة العقبة اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يحيي كفوري حفلًا غنائيًا في لبنان بتاريخ 29 يوليو.

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