بالروح بالدم نفديك يا جنين.. وقفة أمام المسجد الحسيني في عمان اليوم، نصرةً للمقاومة وتنديداً بالأعتداءات الصهيونية
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جرينتش+2 12:48
نهاية مسار أستانة بشأن سوريا
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