لتعزيز ثقافة التعايش.. ميرفا قمر تعتزم الغناء في الامم المتحدة

بعثت الفنانة اللبنانية النجمة ميرفا قمر رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسوا قالت فيها: “يشرفني أن أتضامن مع المجتمع الأممي في تحقيق الأهداف السامية والنبيلة التي تأسست من أجلها الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأود إعلامكم برغبتي العميقة في الإسهام بإبداعي وصوتي وفني، في تعزيز السلام الأممي ونبذ التطرف والطائفية، وتعميق وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح على كوكبنا، والتأكيد على أهمية الأمل سلاحاً في وجه اليأس والإحباط، وقد تولى فريقي الإعلامي والإنتاجي إعداد أغنية باللغة العربية، مترجمة نصاً باللغات المعتمدة في الجمعية الأممية، لضمان وصول مضمونها إلى أوسع مدى، وسيتم تصويرها فيديو كليب مع ترجمة لكلماتها باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والإسبانية”.

وأضافت النجمة ميرفا قمر في رسالتها: “يشرفني تزويد مكتبكم بكلمات الأغنية للاطلاع على مضمونها وما تحمله من مضامين ومعانٍ سامية وقيم إنسانية، وأن أكون ضيفة الجمعية العامة للأمم المتحدة في “اليوم الدولي للضمير” في 5 أبريل 2024 لغناء أغنيتي أمام ممثلو الدول الأعضاء، حيث أغني بالعربية باعتبارها إحدى اللغات الست المعتمدة في البيت الأممي”.

وختمت النجمة ميرفا قمر رسالتها بالقول: “لقد أعلن مكتبي الإعلامي عن مبادرتي هذه في وسائل الإعلام العربية وسيتم تصوير الفيديو كليب بين بيروت وعمان ودبي والقاهرة، بمشاركة شخصيات عامة ونجوم الفن والرياضة والثقافة وعلماء وفقهاء ورجال الأديان السماوية، ونسعى من خلاله إلى إيقاظ الضمير الدولي، شعوباً وحكومات، بضرورة تحقيق السلام والتنمية البشرية المستدامة واجتثاث الفقر والحرمان،