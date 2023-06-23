شملت زيارة 4 وزراء و3 جنرالات ورئيس الكنيست.. زيارات “مكوكية” لمسؤولين إسرائيليين الى المغرب خلال 6 أشهر

الرباط – شهد المغرب في النصف الأول من العام 2023 زيارات مختلفة لوزراء إسرائيليين ومسؤولين في القطاع الخاص ووفود سياحية قدمت للبلاد وسجلت ارتفاعا ملحوظا.

زيارات المسؤولين الإسرائيليين التي شملت 4 وزراء و3 مسؤولين عسكريين كبار ورئيس الكنيست، تخللها توقيع اتفاقيات تعاون في القطاعات “العسكرية والاقتصادية والصحية والزراعية والنقل والتعليم العالي والشأن البرلمان والسياسي”.

وكانت إسرائيل والمغرب أعلنتا في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد نحو عقدين على توقفها عام 2000.

وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية “إعلانا مشتركا” مع تل أبيب وواشنطن، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي إلى العاصمة الرباط.

وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر احتجاجات وفعاليات مختلفة.

وفيما يلي عرض لأبرز الزيارات الإسرائيلية إلى المغرب خلال الفترة الممتدة بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران 2023:

16 يناير/ كانون الثاني

مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، درور شالوم، زار المغرب لحضور الاجتماع الأول للجنة تتبع للتعاون بين الجانبين بمجال الدفاع، يومي 16 و17 يناير بالرباط، وفق بيان صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.

وبحث شالوم مع المفتش العام السابق للقوات المسلحة الملكية بلخير الفاروق، مختلف مجالات التعاون العسكري الثنائي، خاصة فيما يتعلق بالأمور “اللوجستية والتكوين والتدريب واقتناء وتحديث التجهيزات”.

23 فبراير/ شباط

قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار، زار المغرب لتعزيز التعاون بين الجيشين.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت عنه نائب متحدث جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي، إيلا واوية، في تغريدة لها على تويتر.

4 مارس/ آذار

أعلنت شركة “ناطافيم كورب” المُصنعة لمعدات الري، افتتاح فرع لها بمدينة قنيطرة المغربية (شمال)، هو الأول من نوعه في شمال إفريقيا، وفق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، في تغريدة نشرها آنذاك.

14 مارس

الجامعة الأورومتوسطية في فاس (خاصة) وقعت مع الجامعة العبرية اتفاقية بهدف إقامة تعاون بينهما في مجال التدريب والابتكار البحثي.

وقال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب على تويتر في ذلك الوقت إن “الجامعة الأورومتوسطية في فاس استقبلت وفدا من الجامعة العبرية بأورشليم بقيادة عميدها”.

28 مارس

مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، أعلن انتهاء عمل رئيسته ألونا فيشر، دون الإعلان عن خلف لها.

وقال المكتب في تغريدة على تويتر “تنهي ألونا فيشر مهمتها بالمغرب وتنتهز الفرصة لتشارك معكم عبارات الشكر والوداع بعد أن قضت أزيد من 6 أشهر بالمملكة المغربية”.

4 مايو/ أيار

مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب أعلن تعيين شاي كوهين رئيسا جديدا للمكتب.

4 مايو

وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات زار الرباط، والتقى بوزير الزراعة المغربي محمد الصديقي، وبحثا سبل التعاون في مجال تكنولوجيا الأغذية والزراعة.

وجاءت الزيارة على هامش الملتقى الدولي للفلاحة بمدينة مكناس الذي تم تنظيمه بين 2 و7 من مايو.

كما عقد الوزير الإسرائيلي لقاءات أخرى جمعته مع وزير الصناعة المغربي رياض مزور، وأيضا مع رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع للمقاولات بالبلاد) شكيب لعلج، ورئيس الجمعية المغربية للمصدرين (غير حكومية) حسن السنتيسي، كما التقى عددا من رجال الأعمال المغاربة.

24 مايو

مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب أعلن توقيع اتفاقية بين جامعة الرباط الدولية (خاصة) وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بهدف إنشاء مركز امتياز في علم الطيران والذكاء الاصطناعي في الجامعة بالرباط.

وقال المكتب في تغريدة إن الاتفاقية “تأتي عقب الشراكة الموقعة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بين الطرفين، والتي تهدف إلى إقامة تعاون في مجال البحث التطبيقي والابتكار ونقل المعرفة في مجالات الطيران”.

29 مايو

وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف زارت المغرب لتوقيع “اتفاقيات تعاون” بين الجانبين.

ووقع وزير النقل المغربي محمد عبد الجليل، مع نظيرته الإسرائيلية نحو “3 اتفاقيات حول تطوير الاتفاقات الثنائية بشأن القطاع البحري والربط المباشر بين موانئ البلدين والاعتراف المتبادل برخص القيادة”.

5 يونيو/ حزيران

إسرائيل شاركت في مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب بمشاركة الولايات المتحدة، وهي أكبر مناورات عسكرية سنوية تجرى في إفريقيا، شاركت 22 دولة في دورتها الـ19.

7 يونيو

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أجرى زيارة للمغرب، بحث خلالها سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الأمني، وذلك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

7 يونيو

إسرائيل عبرت عن رغبتها في توقيع اتفاقية للتبادل الحر مع المغرب، بقيمة قد تصل إلى مليار دولار سنويا في غضون ثلاثة أعوام.

جاء ذلك في تصريح لرئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب شاي كوهين، في ندوة صحفية عقدها بالرباط، على هامش الاحتفال “بذكرى تأسيس إسرائيل”.

وأضاف: “الموضوع طُرح على الطاولة خلال الزيارة الأخيرة لوزير الاقتصاد نير بركات”.

8 يونيو

رئيس الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أمير أوحانا، زار المغرب في أول زيارة لمسؤول في منصبه لدولة إسلامية.

ووقع أوحانا مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) رشيد الطالبي العلمي، نصت على “تطوير العلاقات البرلمانية الثنائية بشكل مستمر، وذلك بهدف توسيع وتحسين ودراسة وتبادل التجارب في مجالات التشريع والعمل البرلماني”.

16 يونيو

وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت بحث مع نظيره الإسرائيلي موشي أربيل في الرباط، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية، إن زيارة “وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي تندرج ضمن إطار توطيد العلاقات بين المملكة وإسرائيل، والتي شهدت تقدما ملموسا منذ التوقيع في ديسمبر 2020، على الاتفاق الثلاثي (المغرب-الولايات المتحدة-إسرائيل)”.

16 يونيو

وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب وقع مع نظيره الإسرائيلي موشيه أربيل في الرباط، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الصحي.

وقضت المذكرة، وفق بيان لوزارة الصحة، “تبادل الخبرات والممارسات في مجال الابتكار الطبي والتكنولوجي ومكافحة الأمراض غير السارية، إضافة إلى تنسيق التعاون بشأن الاستجابة للأوبئة والتأهب لها ومحاربتها”.

21 يونيو

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربي عبد اللطيف ميراوي بحث مع نظيره الإسرائيلي أوفير أكونيس (زار المملكة رفقة وفد من كبار المسؤولين)، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات البحث العلمي والابتكار، بحسب بيان للوزارة المغربية.