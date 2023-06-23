تصريحات الخصاونة عن موعد إجراء الانتخابات النيابية جانبها الصواب

أثارت تصريحات رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مؤخرا حالة من الجدل، خصوصا بعد إشارته ضمنا إلى موعد حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات النيابية.

وقال النائب صالح العرموطي في تصريح لـ”البوصلة”، إن الموعد الذي أعلن رئيس الوزراء لإجراء الانتخابات، هو استحقاق دستوري، لكن هناك أمر آخر وقد يكون رغبة بعدم إجراء الانتخابات في الموعد الذي أعلنه الخصاونة.

وبين العرموطي بأن النص الدستوري يجيز للملك، تمديد مدة مجلس النواب من عام إلى عامين، مشيرا إلى أنه كان على رئيس الوزراء الإشارة إلى هذا النص الدستوري.

وأضاف النائب قائلا “من الناحية الدبلوماسية والسياسية كان على رئيس الوزراء الإشارة إلى هذا النص الدستوري، فربما رغب الملك في التمديد لمجلس النواب، وبالتالي يكون الخصاونة قد وقع في الحرج”.

يذكر بأن تصريحات رئيس الوزراء بشر الخصاونة كانت أثارت جدلا واسعا خصوصا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تلقى انتقادات بعد حديثه عن التشريعات المرتبطة بالعمل الطلابي والحزبي في الجامعات.

كما تلقى الخصاونة انتقادات من النواب، الذين أكدوا بأنه ليس من صلاحيته كشف وإعلان موعد إجراء الانتخابات النيابية أو حل مجلس النواب.