بالروح بالدم نفديك يا جنين.. وقفة أمام المسجد الحسيني في عمان اليوم، نصرةً للمقاومة وتنديداً بالأعتداءات الصهيونية
أهم العناوين
جرينتش+2 05:25
بلومبرغ نيوز: الرئيس التركي “المجاهد” يعتزم الاجتماع بنتنياهو الشهر المقبل في مساعٍ لتطوير العلاقات بين الجانبين
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني