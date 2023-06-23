بلومبرغ نيوز: الرئيس التركي “المجاهد” يعتزم الاجتماع بنتنياهو الشهر المقبل في مساعٍ لتطوير العلاقات بين الجانبين

ذكرت بلومبرغ نيوز، اليوم الجمعة، نقلًا عن مصادر مطلعة: أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر المقبل، في محاولة لتحسين العلاقات بين الجانبين.

وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت فتورًا امتد سنوات عدة قبل أن يبدأ كسر الجمود في العلاقات بينهما خلال العام الماضي.

وفي 17 أغسطس/ آب من العام الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن حكومته ستستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا بعد سنوات من التوتر بين الدولتين.

وفي سبتمبر 2022، التقى أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، في نيويورك، في أول لقاء قمة بين قادة البلدين منذ سنوات، ويتوج اللقاء مسارا من خطوات تحسين العلاقات بين البلدين.

وقال مكتب لابيد في بيان رسمي، إنه التقى في نيويورك، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهذا هو الاجتماع الأول بين رئيس وزراء إسرائيل ورئيس تركيا منذ الإعلان عن إعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل وعودة السفراء والقناصل العامين إلى إسرائيل وتركيا.

وأشاد لابيد بزيادة مستوى التمثيل وكذلك تعيين السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى تركيا، إيريت ليليان.

وقد تحسنت في خلال عام 2022 العلاقات الإسرائيلية التركية، وفيما يلي أبرز التطورات على علاقة البلدين في الأشهر الأخيرة.

*مارس 2022: الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، يصل أنقرة ويلتقي أردوغان، في أرفع زيارة لمسؤول إسرائيلي منذ عام 2008.

*مايو 2022: وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يصل إلى إسرائيل، في أول زيارة لوزير خارجية تركي إلى الدولة العبرية منذ 15 عاما.

*يونيو 2022: يائير لابيد يزور تركيا ويعقد مباحثات مع جاويش أوغلو، ولم يكن لابيد حينها قد تولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، بل كان وزيرا للخارجية.

*يوليو 2022: إسرائيل وتركيا تبرمان اتفاقا يمكّن الطائرات الإسرائيلية من الهبوط والإقلاع مجددا في المطارات التركية مثل إسطنبول.

أغسطس 2022: أعلنت إسرائيل وتركيا استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما، بما يشمل إعادة السفراء والقناصل العامين.