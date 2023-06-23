بالروح بالدم نفديك يا جنين.. وقفة أمام المسجد الحسيني في عمان اليوم، نصرةً للمقاومة وتنديداً بالأعتداءات الصهيونية

عمان – الأناضول

شارك عشرات الأردنيين، اليوم الجمعة، في وقفة تنديدا بـ”الاعتداءات الإسرائيلية” على مدن بالضفة الغربية المحتلة، ودعما لـ”الفلسطينيين ومقاومتهم”.

وقد نظّمت الحركة الإسلامية هذه الوقفة تحت شعار “كلنا مقاومة”، أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان.

ورفع المشاركون لافتات كُتب على بعضها، “لبيك يا أقصى” و”سيف القدس ما زال مشرعا في وجه العدو الصهيوني”.

وأفاد مراسل الأناضول أن المشاركين رددوا هتافات من بينها، “بالروح بالدم نفديك يا جنين” و”صوت الثورة زي النار والأقصى بلد الأحرار”.

وخلال مشاركته في الوقفة، قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة: “نحن هنا دعما للمقاومة الفلسطينية التي تصنع معادلة جديدة للردع مع هذا الكيان”.

وتابع في حديثه للأناضول: “نحن نسير بطريق النصر، حيث تصنع هذه المقاومة عزة وكرامة (..) بسلاحها الذاتي تفتح باب مشروع الاستقلال الفلسطيني”.

والأربعاء، تعرضت بلدة ترمسعيا لهجوم نفذه مئات المستوطنين، أسفر عن مقتل شاب فلسطيني وإصابة 12 آخرين بالرصاص، إضافة إلى حرق وتحطيم عشرات المنازل والسيارات.

ومنذ الإثنين، قتل 7 فلسطينيين وأصيب عشرات برصاص الجيش الإسرائيلي بمدينة جنين، تبعها هجمات نفذها مستوطنون مسلحون على قرى وبلدات فلسطينية بالضفة قاموا خلالها بحرق وتدمير عشرات السيارات ومنازل وممتلكات الفلسطينيين، إثر مقتل 4 إسرائيليين بعملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان قتلا لاحقا.