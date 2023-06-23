الانتخابات الأميركية.. أزمة الخيارات بين بايدن ودونالد ترامب

بالروح بالدم نفديك يا جنين.. وقفة أمام المسجد الحسيني في عمان اليوم، نصرةً للمقاومة وتنديداً بالأعتداءات الصهيونية
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