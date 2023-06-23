احتجاجاً على عدم توجيه اتهامات للسائقة المخمورة.. مظاهرة في ولاية إلينوي بعد مقتل شاب أردني في حادث دهس/ فيديو

أوك لون (إلينوي): احتشد المجتمع العربي والمحلي في منطقة أوك لون بولاية إلينوي الامريكية، وراء أم حزينة، للمطالبة بالعدالة بعد مقتل ابنها في حادث دهس.

وكان مراد كردي (28 عاماً) يقف خارج منزله في أوك لون عندما صدمته سائقة مخمورة في 5 حزيران/ يونيو.

وتجمع العشرات يوم الثلاثاء الماضي خارج قاعة قرية أوك لون وقسم الشرطة وهتفوا باسم كردي وطالبوا بالعدالة.

وطالب المتظاهرون، بما فيهم فاديا، والدة كردي، بالمزيد من المساءلة للسائقة.

وبحسب ما ورد، أخبرت الشرطة عائلة كردي، وهو من أصول أردنية- فلسطينية، بأن السائقة كانت مخمورة عند وقوع الحادث.

وقال محامي الأسرة، ديفيد بيتريش، إن الشرطة تركت السائقة بعد الحادث على الرغم مما حدث، وقال إنها كانت تقود بسرعة.

وكشف أن رائحة السائقة “كانت مثل الكحول” أثناء التحقيق معها، واعترفت بالشرب في حانة صغيرة قبل الحادث.

وقال محمد سنكري، المنظم الرئيسي في شبكة العمل العربية الأمريكية، إن الشرطة لم توجه تهمة القتل ضد السائقة.

وأضاف “نحن جميعًا هنا اليوم لأن قسم شرطة أوك لاون اتخذ قراراً بمعاملة الجالية وكأنها أقل شأناً من الآخرين”.

ورفض دانيال فيتوريو رئيس شرطة أوك لون التعليق مستشهدا بوجود تحقيق مستمر، وأعرب فيتوريو عن تعازيه للأسرة.

وأفاد مكتب الفاحص الطبي في مقاطعة كوك أنه تم إعلان وفاة كردي في الساعة 8:08 مساءً 6 يونيو في مركز “ادذوكيتت كريست”.