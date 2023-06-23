أجواء صيفية معتدلة اليوم الجمعة، وارتفاع الحرارة غدا وبعده

عمان – تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الأحد، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا .

ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 16، وفي مرتفعات الشراة 28 – 17، وفي مناطق البادية 36 – 21، وفي مناطق السهول 32 – 20، وفي الأغوار الشمالية 37 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 25، وفي البحر الميت 38 – 24، وفي خليج العقبة 39 – 26 درجة مئوية.

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