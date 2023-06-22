غضبة أم فلسطينية.. العدو ينسف منزل الأسير كمال جوري في نابلس، ووالدته تعقب: هدم المنزل فدى حذائك يا كمال/ فيديو
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وفاة العماد علي دوبا رئيس المخابرات العسكرية السورية الأسبق
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