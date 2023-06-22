هجوم اعلامي على شيرين جراء “زلة لسانها” في حفل جدة

فتح الإعلامي المصري، تامر أمين النار على مواطنته شيرين عبد الوهاب، بسبب “دعابة لم تكن في محلها” أطلقتها خلال حفلها في مدينة جدة السعودية، أخيراً، حيث وصفها بأنها “مُصابة بلسانها”.

وقال أمين خلال برنامجه “آخر النهار” التلفزيوني، أمس الأربعاء، إن شيرين عبدالوهاب تمتلك موهبة عظيمة وصوتًا رائعًا، إلا أنها تصر على إفساد هذه الموهبة بتعليقاتها الغريبة، وتصر كذلك على أن رصيدها بين الناس بيديها.

وأضاف أن “شيرين عبد الوهاب تواصل وبنجاح ساحر منقطع النظير مسلسل الزلات والغلطات على المسرح”، في إشارة إلى تعليقها خلال الحفل على حرارة الجو المرتفعة في مدينة جدة، حيث قالت: “الجو حر أوي، مش كنتوا تقولوا كنت جيت بالمايوه”.

ورأى أمين أن الدعابة التي أطلقتها شيرين لا تُقال على أي مسرح، لكن ما زد الطين بلّة، أن هذه الدعابة أطلقتها في السعودية، متسائلاً، ما هذا السلوك؟ ماذا نفعل؟ هل نسحب منها المكروفون؟.

وأكد الإعلامي المصري أنه لا يقول هذا الكلام شماتة أو كرها بها، لا سيما وأنها على المستوى الفني واجهة مشرفة لمصر، مستطرداً، “لكن على رأي المثل الحلو لا يكتمل، رغم أنه اكتمل عند آخرين أمثال عمرو دياب، وأنغام ومحمد منير.

ووجه لها رسالة بأن تحافظ على نفسها من نفسها: قائلاً “النداء الأخير.. النداء الأخير، أرجوكِ حافظي على نفسكِ من نفسكِ، أنت حاجة حلوة لا تضيعيها بإيديك حتى أمازح الجمهور على المسرح. هذا غير ضروري”.

يذكر أن العديد من رواد موقع تويتر، تناقلوا مقطع فيديدو قصير يوثق التعليق الساخر لـ شيرين عبد الوهاب خلال حفلها في جدة، مع تعليقات غاضبة، مؤكدين أنه لم يكن من اللائق أن تقول مثل هذا الكلام في السعودية.

شيرين.. تاريخ حافل بزلات اللسان

وتعتبر شيرين عبدالوهاب من أكثر الفنانات اللواتي عانين وواجهن انتقادات حادة بسبب زلات لسانهن على المسرح، فقبل أعوام تمت إحالتها للتحقيق وأوقفت عن الغناء بتهمة الإساءة إلى مصر.

جاء ذلك على خلفية حديثها خلال إحدى الحفلات خارج مصر: “هنا أتكلم براحتي إنما لو في مصر أتسجن”، وهو ما عرّضها لانتقادات واسعة.

وخلال حفل لها في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2017، طالبها أحد الحضور أداء أغنيتها الشهيرة “مشربتش من نيلها”، لتفاجئه برد صادم “ستصاب بالبلهارسيا.. اشرب مياه معدنية أفضل”، ما اعتبره الجمهور إساءة لبلدها كذلك.

كما واجهت شيرين هجوماً لاذعاً من قبل الجمهور التونسي وأطلقت دعوات لمحاسبتها، بتهمة السخرية من تونس، أثناء غنائها في إحدى الحفلات هناك، حيث قالت إن “ابنتها لا تستطيع التفرقة بين تونس والبقدونس”.