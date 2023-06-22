هبوط كبير وغير متوقع لليرة التركية بعد قرار زيادة سعر الفائدة

سجلت الليرة التركية هبوطا مفاجئا، اليوم الخميس، أمام الدولار الأمريكي فور إعلان البنك المركزي رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عامين.

وبعد قرار رفع الفائدة، جرى تداول الليرة التركية عند 24.52 للدولار الواحد في البنوك التركية بإسطنبول عند الساعة الـ15:55 بالتوقيت المحلي (12:55 ت.غ.).

وفقدت الليرة التركية حوالي 4.08 بالمئة من قيمتها، بعد أن جرى تداولها عند 23.56 مقابل الدولار الواحد، عند الساعة الـ09:00 بالتوقيت المحلي (06:00 ت.غ.).

وانخفضت الليرة أمام اليورو، مسجلة 26.93 لليورو الواحد.

والخميس، أعلنت تركيا رفع سعر الفائدة 650 نقطة أساس، ليبلغ 15 بالمئة، لأول مرة منذ عام 2021، بعد أن اعتمدت تركيا سياسة مالية تعتمد على خفض الفائدة.

ورفع الفائدة هو أول قرار تتخذه حفيظة أركان، المحافظة الجديدة للبنك المركزي التركي، والتي من المتوقع أن تقود تحولا في السياسات المالية والنقدية المتبعة في البلاد تحت إشراف وزير المالية الجديد محمد شيمشك الذي يحمل رؤية ليبرالية لحل أزمة العملة والتضخم.

ورفعت تركيا الفائدة لأول مرة منذ 18 آذار/ مارس 2021، حيث رفع المصرف المركزي التركي في ذلك الوقت سعر الفائدة 200 نقطة أساس، ليصبح 19 بالمئة.

ثم اعتمدت تركيا سياسة مالية تقوم على خفض سعر الفائدة بعد أن وعد الرئيس رجب طيب أردوغان بالنزول بها إلى خانة الآحاد نهاية العام الماضي، وهو ما تم.

وبعد إعادة انتخابه في 28 أيار/ مايو الماضي، أعطى الرئيس أردوغان إشارات تفيد بالتحول في السياسة النقدية، والابتعاد عن سياسة الفائدة المنخفضة غير التقليدية التي كان يتبعها سابقا.

وعرف الاقتصاد التركي أزمة مستمرة، وصلت إلى ذروتها مع التضخم الهائل الذي بلغ أكثر من 80 بالمئة العام الماضي، قبل أن يتراجع من ذروته إلى حدود الـ40 بالمئة في أيار/ مايو الماضي.