قناة عبرية: سلطة عباس أكدت لأمريكا استمرارها بالتنسيق مع الاحتلال



قدس الإخبارية – زعمت القناة 12 العبرية أن السلطة الفلسطينية أكدت للإدارة الأمريكية أنها مستمرة بالتنسيق مع الاحتلال، رغم الأحداث الأخيرة بالضفة الغربية.

وأضافت القناة العبرية، اليوم الخميس 22 يونيو 2023، أن مسؤولين بالسلطة أكدوا لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي أن السلطة ستستمر بالتنسيق الاستخباراتي مع الاحتلال وكذلك ستحافظ على ضبط النفس لديها.

وقالت القناة أن المسؤولين الفلسطينيين ناقشوا مع مساعدة وزير الخارجية قضية توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية، وكذلك قالوا أنهم لن يرسلوا أبداً قوات الأجهزة الأمنية لنابلس وجنين.

وذكر مراسل القناة أن “إسرائيل” يجب أن تقرر حالياً ماذا تريد، هل تريد بقاء السلطة الفلسطينية وقبولها كما هي بوضعها الحالي، أو أنها تريد انهيار السلطة وإنهاء وجودها.