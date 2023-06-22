“الغذاء والدواء” تطلق حملة رقابية وجولات تفتيشية خلال عيد الأضحى

أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء حملتها الرقابية الخاصة بفترة عيد الأضحى استمرارا لجهودها الدورية في ضمان انسياب غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وبين المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، في بيان صحفي، أن فرق الرقابة والتفتيش في المؤسسة ستواصل خلال فترة عيد الأضحى جولاتها التفتيشية على مدار الساعة وذلك ضمن خطة عمل تنظم توزيع الجولات التفتيشية والمناوبات الصباحية والمسائية.

وسيناوب فريق طوارئ مرتبط بغرف عمليات كل فرع من فروع المؤسسة، على مستوى عال من الجاهزية لتعزيز ودعم عمل فرق التفتيش في الميدان إن استدعت الحاجة والإشراف المباشر والمتابعة للعمليات الرقابية الميدانية والإجراءات المرتبطة بها وضمان سيرها بكفاءة وانسيابية.

وأشار مهيدات إلى أن الجولات الرقابية حسب الخطة تستهدف مراقبة وتتبع الأغذية الأكثر تداولًا بما فيها الألبان ومشتقاتها والوجبات السريعة والمكسرات والحلويات والشوكولاتة وتكثيف الرقابة على المؤسسات الغذائية المستهدفة مثل المطاعم الشعبية ومطاعم الوجبات السريعة ومطاعم المناسبات والتواصي ومحلات بيع وإعداد الحلويات ومحلات بيع الألبان والاجبان والمواد التموينية ومحلات بيع الأغذية بالجملة ومستودعات المواد التموينية واللحوم المجمدة والألبان والمقاهي الشعبية.

وأضاف أن الفريق المناوب من الفنيين المختصين في مختبرات المؤسسة سيستمر خلال فترة عيد الأضحى في استلام العينات التي يتم سحبها خلال الجولات التفتيشية في هذه الفترة وتحليلها مخبريا إضافة إلى استمرار متابعة عينات الفحص الروتينية وبما يضمن عدم تأخير الفحوصات المخبرية.

وستواصل كوادر المؤسسة في المراكز الجمركية إنجاز المعاملات الجمركية المستوفية والكشف على الإرساليات الجمركية وسحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الخاصة بالمادة الغذائية المستوردة، فضلا عن مواصلة تقديم التسهيلات اللازمة لضمان سلامة انسياب المواد الغذائية.

وستستمر المؤسسة خلال الفترة ذاتها في استقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوى المواطنين خلال الفترة ذاتها على مدار الأربع وعشرين ساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info @ jfda.jo وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000، فضلًا عن تكثيف الجهود المتعلقة بمتابعة الشكاوى الواردة والتعامل معها بالسرعة الممكنة والعمل على إغلاقها عبر النظام الإلكتروني الخاص بالشكاوى.