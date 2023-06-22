البحث الجنائي يكشف زيف ادعاء شخص بتعرّضه للسلب المسلح

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن شخصاً يعمل بإحدى الشركات قد تقدم، أمس الأربعاء، بشكوى للبحث الجنائي مدعياً أن “ثلاثة أشخاص اعترضوه في الشارع العام، وأن أحدهم قام بطعنه في منطقة الفخذ وسلبوه مبلغ 13 ألف دينار تعود للشركة التي يعمل بها وفروا من المكان”.

وأكد الناطق الإعلامي أنه، من خلال التحقيق في القضية والكشف عن مسرح الجريمة وجمع المعلومات كافة والتحقق منها، “فقد باتت لدى المحققين أدلة واضحة على عدم وقوع الجريمة واختلاقها من قبل الموظف”.

وأوضح أنه وبالتوسع بالتحقيق مع صاحب الشكوى “اعترف باختلاق الجريمة لأخذ المبلغ المالي وإخفائه بأحد المستودعات، وبدلالته تم ضبط كامل المبلغ المسروق”، لافتا الى أنه ستتم إحالة هذا الشخص للقضاء.

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