غضبة أم فلسطينية.. العدو ينسف منزل الأسير كمال جوري في نابلس، ووالدته تعقب: هدم المنزل فدى حذائك يا كمال
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جرينتش+2 08:47
هي الأولى من نوعها بالضفة منذ الانتفاضة الثانية.. إرتقاء 3 شهداء في عملية قصف جوي إسرائيلي استهدف مركبتهم
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