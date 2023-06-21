هي الأولى من نوعها بالضفة منذ الانتفاضة الثانية.. إرتقاء 3 شهداء في عملية قصف جوي إسرائيلي استهدف مركبتهم

استشهد 3 فلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف مركبة في منطقة قريبة من الحدود، شمال جنين.

وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإن القصف استهدف مركبة بعد معلومات استخباراتية حول تورط من بداخلها في سلسلة عمليات إطلاق نار مؤخرًا، مشيرًا إلى أن أفرادها وعددهم 3 تمت تصفيتهم، بعد إطلاقهم النار تجاه حاجز الجلمة هذا المساء.

وهذه أول عملية اغتيال تنفذ بالضفة الغربية عبر استخدام الطائرات الإسرائيلية، منذ انتهاء الانتفاضة الثانية وتحديدًا عند العام 2005.

كما أن هذه أول مرة تستخدم طائرات بدون طيار في الهجمات بالضفة، حيث كانت يستخدم الجيش الإسرائيلي الطائرات المروحية أو الحربية لكن بشكل نادر جدًا.

فقد أعلنت القناة 14 العبرية عن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ مقاومين قرب حاجز الجلمة في جنين.

وقالت إن طائرة من طراز هيرمز 450 هي من نفذت عملية الاغتيال في جنين.

وقالت قناة ريشت كان العبرية: “ان الجيش قد استخدم طائرة مسيرة من طراز “زيك” في أول عملية اغتيال تنفذ بالطائرات بدون طيار في الضفة الغربية منذ نحو عام 2005؛”

وادعت وسائل إعلام عبرية أن عملية الاغتيال استهدفت خلية مكونة من ثلاثة فلسطينيين بقصف نت طائرة مسيّرة إسرائيلية، بعد تنفيذهم عملية إطلاق نار شمال جنين، وزعمت أن هذه الخلية مسؤولة عن عمليات إطلاق نار سابقة تجاه مستوطنات ومواقع بالضفة.

وتوجهت مركبات الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان قصف السيارة المدنية شمال شرق جنين، لكن مصادر محلية أوضحت أن قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من الوصول للمركبة المستهدفة.

وذكرت المصادر أن اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال وقعت قرب حاجز الجلمة قبيل قصف المركبة.

وأفاد مراسل وكالة وفا، بأن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ مركبة في منطقة سهل “مطار المقيبلة” قرب بلدة الجلمة شمال جنين.

وأوضح الدفاع المدني الفلسطيني، أن طواقمه تمكنت من الوصول إلى المنطقة وإطفاء النار المشتعلة في المركبة وكان بداخلها ثلاث جثث متفحمة، ومنعهم الاحتلال من إخراجهم حتى اللحظة.

وأضاف أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف، من الوصول إلى المنطقة، وأغلقت قوات الاحتلال شارع جنين الناصرة.

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فيديو – قوات الاحتلال تقصف سيارة فلسطينية pic.twitter.com/TF3nI6ajZH — amad أمد للإعلام (@MediaAmad) June 21, 2023