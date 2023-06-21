غضبة أم فلسطينية.. العدو ينسف منزل الأسير كمال جوري في نابلس، ووالدته تعقب: هدم المنزل فدى حذائك يا كمال
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جرينتش+2 08:47
لافرينتييف يؤكد سعي كل الأطراف لإعادة العلاقات بين سوريا وتركيا الى طبيعتها، واستمرار العمل على وضع خارطة طريق لذلك
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