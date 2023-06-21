صــورة بهيّــة !!

تبحث عن شيء ما …. ما هو ؟؟؟؟ أهو حلم سافر … غادر قبل ميعاده ، شطر شعر توالت أبياته ، سطر كلماته فاقت أوزانه ، أَم رواية جرح تاه عنوانه ، تبحث عن قلب متعبٌ مُثقل ، تعالى صوت نبضه ودقاته، أنينه غلب أهاته …..

تنبش عن ماذا ؟؟؟ ، عن ماضٍ لا تسأل الدهر عن أحداثه ، تنبش عن علمٍ صاحت مفرادته ، أخبرني عن ماذا تُنبش ؟؟؟ عن جسد مُعدمٍ يلتقط وَهمٌاً غافلاً عن لحظة وفاته ، عن نبراتِ قلم جَفت أحباره ، عن وصف أمنية دُوِنَت بالدم والعمر أحد أثمانه ، أوراق ، ذكريات ، ملفات فى بحر لا تعرف أين قدفتها أمواجه ، أم أسقطها كصاروخ تجريبى ضرب أعماقه ….

تترصدُ مَن ؟ تترصد طريقاً فارغاً فاقداً البدايات مجهول النهايات ، أَسِر أقرانه وفي ذات الوقت يستميت عشقاً، يناجى زائراً ضَل سَبيله ، وخابت أحلامه …..

تدقق فى ماذا ؟؟ في كتاب الحياة ، تنتظر الفصل الأخير ، وما بين الأول والأخر فصل منقطع النظير ، قراءة مُرهقة كروشته طبيب أدرك الداء ، وعَجز عن وصف الدواء، لقلب طال أمده ، وهو عليل للحب أسير …

تُراقب مَن ؟؟ عيون غائبة حالمة لعلها تلتقط صورة للأمل ، ومع كل ليلة تحاور خالقها بلا ملل ، تبتسم كأنها تقرأ درس الطفولة عمراً وأملاً ، تجنى ثماراً ، تُسابق زمناً لإعتلاء سفح الجبل ، ترسل أخباراً ، تسقط أسواراً محدودة الآجل ، تستدرج أوجاعاً مستعصية عانت دوماً دون مَصل …..

عيون …. ..ترسم صورة بهية ، تكتمل أجزاؤها ما بين العصر ولحظات الغروب الجلية ، غيوم تطوق شمساً تُجبرها على الغياب لدقائق منسية ، تعاود مجدداً ، تكراراً ومراراً ، تخوض صراعاً من سنن الله الكونية ، فض اشتباك و يُسدل ستار الظلام والليالى القمرية ، وتبقى بهية الصورة الأولى والأولية ، تشبه شهادة الدكتوراة الفخرية ، ابتسامة طفل في وحل الحزن راكد وأحداث مقضية ، عَلم يرفرف على أقصى محرر وتُقفل القضية ، طفل أخر فاز وأدخل البنور في الحفرة القدرية ، كائنات جميلة أثارت في الصورة مغزى وأماااالاً جدية ، بالألوان البريئة الوردية ……انها صورة بهية مكتملة الأركان كقصة عشق سرمدية …..

غزة – فلسطين