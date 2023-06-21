إخضاع جنود دروز وبدو في جيش العدو لعقوبات تأديبية، لأنهم أشادوا في فيديو بجرأة جنين ووجهوا شتائم لإسرائيل/شاهدوا
أهم العناوين
جرينتش+2 04:49
السعودية تجري تعديلات على الكتب المدرسية بحذف ما يتصل بالقضية الفلسطينية، او يسيئ لليهود ويصف إسرائيل بالعدو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني