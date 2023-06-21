الخصاونة: إجراء الانتخابات النيابية بين تموز وتشرين الثاني 2024، وإلغاء ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي

إخضاع جنود دروز وبدو في جيش العدو لعقوبات تأديبية، لأنهم أشادوا في فيديو بجرأة جنين ووجهوا شتائم لإسرائيل/شاهدوا
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