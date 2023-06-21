إصابة مصطفى قمر في عينه خلال تصوير فيلم “أولاد حريم كريم”

أعلن الفنان المصري مصطفى قمر إصابته في عينه خلال تصوير فيلم “أولاد حريم كريم”، مشيرًا إلى أنه قد اضطر إلى تأجيل التصوير لحين تماثله الشفاء.

وقد نشر مصطفى قمر صورة توضح إصابته في عينه، عبر حسابه على إنستجرام، معلقًا: أنا كويس يا جماعة دي حاجة خفيفة وحادث يضحك والله بس إحنا هنتوقف 3 أيام عن تصوير أولاد حريم كريم لغاية ما عيني تخف دعواتكم.

وكان مصطفى قمر قد اعلن مؤخرًا انضمام الفنانة ريهام عبد الغفور، لأسرة فيلم أولاد حريم كريم، ونشر صورة تجمع أبطال الفيلم عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلًا: حقيقة مش خيال أيوه تاني ولسه فيه تالت، وما ينفعش حريم كريم من غير القمر ريهام عبد الغفور، حبيبتي يا ريكو أسرتنا اكتملت أولاد حريم كريم.

وكلن الجزء الأول من فيلم حريم كريم قد عُرض عام 2005، ودارت أحداثه حول التفاف أصدقاء الفنان مصطفى قمر حوله ليساعدوه في العودة لزوجته بعد انفصالهما، ولكن تنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وقد ضم الجزء الأول العديد من الفنانين، منهم: ياسمين عبد العزيز، بسمة، ريهام عبد الغور، علا غانم، داليا البحيري، إدوارد، الراحل طلعت زكريا، والفيلم من تأليف زينب عزيز، وتحت قيادة المخرج علي إدريس.

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