إخضاع جنود دروز وبدو في جيش العدو لعقوبات تأديبية، لأنهم أشادوا في فيديو بجرأة جنين ووجهوا شتائم لإسرائيل/شاهدوا

تل أبيب – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجنود إسرائيليين وما أدلوا به من تصريحات “غير ملائمة”، الأمر الذي أثار تفاعلا وتعقيبا من الجيش الإسرائيلي.

وعلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي بتغريدة، اليوم الأربعاء، قال فيها: “في أعقاب التصريحات غير الملائمة والمرفوض لجنود من الجيش في فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم توقيف الجنود ليلة أمس (الثلاثاء) وفتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية، على أن يتم عرض نتائجه على النيابة العسكرية لفحصها”، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وحسب موقع i24 news الإسرائيلي فإن جنودا عرب (دروز وبدز) في الجيش الإسرائيلي صوروا أنفسهم وهم يوجهون الشتائم لإسرائيل معربين عن تأييدهم لجنين، مشيرا إلى أن الجنود ظهروا في الفيديو وهم يقولون” الله مع جنين، الله مع فلسطين”، كما وجهوا عبارات نابية لشتم إسرائيل.

نشر الفيديو بعد يوم من الاشتباكات بين قوات الجيش الاسرائيلي وفدائيين في مدينة جنين وقرية برقين القريبة شمالي الضفة الغربية والتي أدت إلى إصابة سبعة جنود إسرائيليين واستشهاد خمسة فلسطينيين، وتواجد الجنود داخل مركبات محصنة إلا أنهم أصيبوا من عبوات ناسفة وضعت وخبأت في ممرات الخروج.

وفي التفاصيل، أخضع جيش الاحتلال عددا من الجنود لإجراءات تأديبية، بعد أن نشروا تسجيل فيديو أشادوا فيه بفلسطين وجنين، وكالوا الشتائم مُقذعة لدولة الاحتلال.

وقد نقلت قناة “كان” الرسمية العبرية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله عن الجنود، إن “سلوكهم مخالف لقيم الجيش، وسيتم التعامل معهم بشكل تأديبي”

وقالت القناة، هنالك جنود دروز وبدو ظهروا في فيديو وهم يرتدون زيهم العسكري ، وأشادوا بما جرى امس الاول الاثنين في جنين، حين أوقعت المقاومة الفلسطينية أرتالا عسكرية لقوات الاحتلال في كمين من العبوات الناسفة، ما أدى إلى إصابة 7 منهم بجراح مختلفة.

واضافت ان الجيش الاسرائيلي قد اوقف جنودا صوروا مقطع فيديو وهم يهتفون لصالح جنين وفلسطين ويشتمون إسرائيل.

وقد ظهر الجنود وهم يعبرون عن دعمهم لجنين وفلسطين، مما اثار حفيظة قيادة جيش الاحتلال التي قررت توقيفهم ليلة أمس (الثلاثاء) وفتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية، على أن يتم عرض نتائجه على النيابة العسكرية لفحصها.

وسجل الجنود الفيديو مقطع الفيديو قبل وقت قصير من عملية مستوطنة عيلي قضاء رام الله، امس الثلاثاء، التي قتل فيها اربعة مستوطنين.

وكانت صرخاتهم “دعونا نذهب جنين ، لنذهب إلى فلسطين”. حيث ينتمي هؤلاء الجنود الى مركز النقل التابع لقسم التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش

.وقد تم لفت انتباه القادة إلى هذه القضية الخطيرة، حيث سارعوا الى استدعاء الجنود المشاغبين لإجراء تحقيقات معهم لتوضيح معنى وشدة أفعالهم.

תיעוד פשוט מקומם ביום של פיגוע רצחני: חיילי צה"ל שמשרתים במרכז ההובלה תיעדו את עצמם (במועד שלא ידוע כרגע) מקללים את ישראל ותומכים בג'נין. מדובר צה"ל נמסר: "התנהלות החיילים מנוגדת לערכי צה״ל, והם יטופלו משמעתית". קרדיט: רץ ברשת, שימוש לפי סעיף 27א' pic.twitter.com/mLJ8xZUTfO — ארנולד נטייב (@ArnoldNataev) June 20, 2023