الجيش الأمريكي يجهد لتشكيل مجموعات مسلحة “عميلة”، ويدفع بتعزيزات من العراق إلى قواعده في حقول النفط والغاز السورية

أدخلت قوات “التحالف الدولي” المزعوم بقيادة الجيش الأمريكي تعزيزات عسكرية جديدة إلى قواعدها غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية الغنية بالنفط، وذلك في ضوء سعيها لتشكيل مجموعات مسلحة جديدة تحت أمرتها شرقي سوريا، حيث يتزامن ذلك مع اشتباكات وانزالات جوية مستمرة تستهدف أبناء القبائل العربية في المنطقة.

وأفاد مراسل “سبوتنيك” شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف محافظة الحسكة، بأن قوات “التحالف الدولي” المزعوم الذي يقوده الاحتلال الأمريكي، دفعت اليوم الثلاثاء 20 يونيو/ حزيران، بمزيد من التعزيزات العسكرية باتجاه قواعدها العسكرية اللاشرعية في ريف الحسكة التي تتركز ضمن حقول نفط وغاز الرميلان والشدادي.

وأفادت المصادر بأن هذه التعزيزات هي الثانية من نوعها خلال الساعات القليلة الماضية.

وتابعت المصادر أن التعزيزات تضم 40 شاحنة تحمل مدرعات وصهاريج وقود ومعدات عسكرية ولوجستية وصناديق مغلقة، وتوجه الرتل نحو قواعد “التحالف الأمريكي” في ريف الحسكة، وهو الرتل الثاني على التوالي خلال 24 ساعة.

وقام الاحتلال الأمريكي بإدخال رتل عسكري، أمس الاثنين، قادماً من إقليم “كردستان العراق” عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي، مؤلفاً من 35 شاحنة تحمل صناديق مغلقة وصهاريج وقود ومواد عسكرية ولوجستية.

إنزال جوي

إلى ذلك، اعتقلت قوات “التحالف الدولي” بقيادة الجيش الأمريكي، بعملية إنزال جوي شقيقين، أثناء مداهمتها منزلهما جنوبي محافظة الحسكة.

وقالت مصادر محلية بريف الحسكة لـ”سبوتنيك” إن قوة عسكرية تابعة لقوات “قسد” مكونة من 40 سيارة تساندها 3 طائرات مروحية أمريكية حاصرت قرية الفدغمي التابعة لمدينة الشدادي جنوبي الحسكة، بحثاً عن “فاضل حميدي العيسى” المتهم من قبلها بالاتصال بتنظيم “داعش”.

وذكرت المصادر أن قوات “التحالف الأمريكي” طالبت من المدنيين عدم الخروج من منازلهم ونفذت إنزالاً على منزل “حميدي العيسى” واعتقلت نجليه ” بشار وعواد” بعد فشلها بالعثور على والدهم، أثناء العملية.

وأشارت المصادر إلى أن العملية استمرت قرابة الساعتين تلاها عملية تفتيش لمنزل العائلة والمنازل المحيطة في القرية، حيث تم نقل الشقيقين بعد اعتقالهما إلى قاعدة الجيش الأمريكي العسكرية في مدينة الشدادي النفطية جنوبي الحسكة، بغرض التحقيق معهما عبر طائرة مروحية.

مظاهرات عشائرية

وفي السياق نفسه، خرج اليوم الثلاثاء، العشرات من الأهالي في قرية المعروف الواقعة على طريق الهول في ريف مدينة الحسكة الشرقي، بمظاهرة غاضبة وسط قطع للطرقات وإشعار النيران احتجاجاً على سرقة اسطوانات غاز من قبل بعض المعتمدين في توزيع مخصصات الغاز لدى ما يسمى “مديرية سادكوب” التابعة لقوات “قسد” ونتيجة لقطع الطرقات وإشعال النيران فقد اضطر العديد من الموظفين في مخيم الهول للعودة إلى مدينة الحسكة بسبب صعوبة وصولهم، بحسب مصادر محلية لـ”سبوتنيك”.

وتابعت المصادر :”ويتهم الأهالي بعض المعتمدين في توزيع اسطوانات الغاز بسرقة نسبة منها في عدد من القرى والبلدات وضمن بعض أحياء مدينة الحسكة، وكان العشرات من أهالي حي النشوة الشرقية في مدينة الحسكة، خرجوا في تظاهرة أمام مبنى “مجلس المدينة” التابع لقوات “قسد” في حي تل حجر بمدينة الحسكة، على خلفية سرقة مايقارب 3000 جرة غاز من الأهالي من قبل معتمدي “قسد”.

كما نقلت مصادر محلية في ريف دير الزور أن العشرات من سكان بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، خرجوا بمظاهرة شعبية، اليوم الثلاثاء، مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية وإطلاق سراح المعتقلين في سجون “قسد” و”الجيش الأمريكي” من أبناء القبائل العربية.

يشار إلى أن مناطق سيطرة الجيش الأمريكي و”قسد” الموالية لها شرقي سوريا، تشهد حالة من الغضب الشعبي والعشائري التي تزداد يومًا بعد يوم، نتيجة ممارساتهما ضد أبناء القبائل العربية وقيامهم بسرقة الثروات الباطنية من نفط وغاز وقمح، والقيام بحملات الاعتقال والتجنيد الإجبارية في صفوفها.

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