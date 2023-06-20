مصرع 4 يهود وإصابة 4 آخرين في عملية بطولية شمال رام الله، نفذها الشهيدان الحمساويان مهند شحادة وخالد صباح/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 09:20
الجيش الأمريكي يجهد لتشكيل مجموعات مسلحة “عميلة”، ويدفع بتعزيزات من العراق إلى قواعده في حقول النفط والغاز السورية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني