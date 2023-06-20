الأمانة العامة للأحزاب العربية تزف إلى الشعب العربي شهداء جنين

زفت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية إلى جماهير شعبنا وأمتنا، كوكبة شهداء جنين الذين ارتقوا خلال المواجهات البطولية التي خاضها المجاهدون الأبطال من أبناء المخيم لمدة تزيد عن الثماني ساعات فكبدوا العدو خسائر جسيمة، فأعطبوا عددا من آلياته وأسقطوا عددا من جنوده وردوا جيش العدو ومنعوه من اقتحام حي الجابريات في مخيم جنين فجر اليوم وهم:

الشهيد البطل: قسام فيصل أبو سرية (29 عاماً).

الشهيد البطل: خالد عزام عصاعصة (21 عاماً).

الشهيد الطفل: أحمد يوسف صقر (15 عاماً).

الشهيد : قيس مجدي جبارين (21 عاما).

الشهيد احمد خالد دراغمة (19 عاما).

وجاء في بيان اصدرته الأمانة العامة وحمل توقيع الأمين العام قاسم صالح: إنّنا إذ نحيي أرواح شهدائنا الأبطال، فإننا ندين هذه الجريمة النكراء التي أدت إلى ارتقاء الشهداء وإصابة عشرات الجرحى من أبناء شعبنا، كما ونحيي العمل البطولي النوعي الذي حققته كتيبة جنين – سرايا القدس، وتصديها البطولي للتوغل الصهيوني وفرض قواعد اشتباك جديدة من خلال زرع عبوات ناسفة وتفجيرها ما حقق إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال والمستعربين، ما اضطر قوات الاحتلال إلى استخدام طائرات الأباتشي في مواجهة المجاهدين الأبطال الذين تصدوا لها بكل شجاعة وعنفوان وأفشلوا أهداف العدو.

وقالت: إن التطور النوعي الذي حققه المقاومون البواسل يؤكد على الجهوزية الكاملة من جهة وأن مسار المقاومة يحقق الانتصارات ويزداد براعة وقوة من جهة ثانية.

وختمت الامانة العامة بيانها بالقول: إننا إذ نعزي عوائل الشهداء الأبطال وعموم الشعب الفلسطيني، ونحيي أهل البطولة والفداء في جنين الأسطورة، وفي جميع مدن ومخيمات فلسطين. فإننا نؤكد على الوحدة الوطنية الفلسطينية. وندعو جميع القوى والأحزاب والمؤتمرات إلى دعم قوى المقاومة لتحرير فلسطين والمقدسات، وجميع الأراضي العربية المحتلة ورفع راية العزة والكرامة والنصر فوق ربوعها.