استشهاد أمجد الجعص (والد شهيد) من مخيم جنين، وزكريا الزعول من بلدة حوسان برصاص العدو صباح اليوم الثلاثاء/ فيديو

استشهد مواطن صباح اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته في مجزرة الاحتلال الصهيوني في جنين، في حين استشهد شاب وأصيب آخران بجروح خلال مواجهات الليلة الماضية، في قرية حوسان غرب بيت لحم، لترتفع حصيلة الشهداء منذ أمس الاثنين إلى 7 شهداء.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن أمجد الجعص من مخيم جنين، صباح اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته أمس خلال عدوان الاحتلال على المخيم، وهو ما يرفع عدد شهداء مجزرة مخيم جنين إلى 6 شهداء.

ووفق مصادر إعلامية في جنين؛ فإن الشهيد أمجد التحق بنجله الشهيد وسيم الذي ارتقى برصاص الاحتلال في 26 كانون الثاني 2023 في مخيم جنين.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب زكريا محمد زكريا الزعول (٢٠ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة حوسان.

وقال مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة: إن المواجهات تركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي للقرية، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة شاب بعيار ناري في الرأس ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج، حيث اعلن عن استشهاده لاحقا.

وذكرت مصادر طبية أن شابين آخرين أصيبا برصاص الاحتلال، أحدهما بالرقبة والآخر في البطن، واعتقلت تلك القوات شابا خلال المواجهات.

وجاء هذا التطور، بعد ساعات من استشهاد 5 مواطنين، أحدهم طفل، وإصابة 91 آخرين منهم 23 بجروح بين خطيرة وحرجة، خلال عدوان قوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها.

والشهداء هم: الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، وقيس مجدي عادل جبارين (21 عاما)، وأحمد دراغمة من محافظة طوباس والأغوار الشمالية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي مقتضب، أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 63 إصابة بينها 10 بجروح بين خطيرة وحرجة، إحداها لفتاة، ونُقلت إصابة حرجة بالرأس إلى مستشفى الرازي، فيما نُقلت 27 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها 12 إصابة خطيرة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ120 آلية عسكرية معززة بطائرات “أباتشي”، قد اقتحمت فجر الاثنين مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل والبنايات المطلة على المخيم، خاصة في حيي الهدف والجابريات.

وخلال العدوان، أوقعت المقاومة في كمين من العبوات الناسفة، ما أدى إلى إعطاب عدة آليات عسكرية وإصابة 7 جنود صهاينة على الأقل بجروح، وفق اعتراف الاحتلال.

ودارت مواجهات ضارية في عدة مناطق من جنين ومخيمها، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الشبان، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، بينها حالات حرجة، كما قصفت طائرة حربية من طراز “أباتشي” لأول مرة منذ عام 2002، أرضا خالية في حي الجابريات من مدينة جنين.

ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقلا في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل مصعب البرمكي في حي الجابريات، واستخدمت سكانه دروعا بشرية.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن مركبة عسكرية لقوات الاحتلال صدمت مركبة إسعاف للهلال الأحمر بتعمد، ومنعتها من الوصول لنقل مصابين، كما أعاقت عمل الطواقم الطبية في عدة أماكن من المدينة.

وأصيب الصحفي حازم ناصر برصاص قوات الاحتلال، خلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، حيث أطلقت الرصاص الحي على الزميل الصحفي ناصر وأصابته في الخاصرة، ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج.

وحاصرت قوات الاحتلال الصحفي ناصر في محيط مخيم جنين، وأطلقت النار صوبه أكثر من مرة قبل أن يصاب ويتمكن من الوصول إلى مركبة الإسعاف وسط إطلاق نار كثيف.

وأفاد الزميل الصحفي حافظ أبو صبرا أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مركبته عند ميدان العودة قرب مدخل مخيم جنين، ما أدى إلى تضررها.

كما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 صحفيين في بناية وسط جنين، حيث أطلقت النار مباشرة عليهم.

لحظة إلقاء زجاجات حارقة نحو آلية لجيش الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم. pic.twitter.com/i5ZXmjcSBT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 19, 2023

مصادر محلية: "سائق مركبة إسعاف يتحدث عن استهداف قوات الاحتلال للطواقم الطبية بشكل مباشر". pic.twitter.com/OfFUA56rse — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 19, 2023