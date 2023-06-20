مصرع 4 يهود وإصابة 4 آخرين في عملية بطولية شمال رام الله، نفذها الشهيدان الحمساويان مهند شحادة وخالد صباح/ فيديو
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جرينتش+2 09:19
“أمن الدَّولة” تبدأ محاكمة 9 أشخاص في قضية شهداء الأمن العام بالحسينية
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