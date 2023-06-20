أقصر ليل وأطول نهار في السنة.. غدا الأربعاء يوم الانقلاب الصيفي

يصادف غدا الأربعاء 21 حزيران (يونيو) 2023 يوم الانقلاب الصيفي، حيث تشرق الشمس الساعة 5:50 ص وتغرب الساعة 7:45 م بتوقيت الأردن ، وتكون في أعلى ارتفاع باتجاه الشمال في السماء في منتصف النهار الساعة 12:38 وبزاوية ارتفاع مقدارها 81 درجة، وهذا اليوم هو أطول نهار في السنة حيث يبلغ طوله 14:14:28 ساعة.

وللدقة فان الانقلاب الصيفي ليس يوما كاملا وانما لحظة زمنية وتكون الساعة 5:57 م بتوقيت الأردن، وتقليدا يمكن اعتبار يوم الانقلاب الصيفي هو بداية “فصل الصيف الفلكي”، أما بداية فصل الصيف حسب تعريفات علوم الأرصاد الجوية فله معايير وتعاريف مختلفة.

وفي الانقلاب الشمسي تكون الشمس عامودية على مدار السرطان، بالنسبة للاردن وكذلك نصف الكرة الشمالي، ويمثل الانقلاب الشمسي لشهر حزيران أقصر ليل وأطول نهار في السنة، وبعد الانقلاب الشمسي تبدأ الشمس في التحرك جنوبًا في سمائنا ويبدا طول النهار يقل تدريجيا حتى يصل الى اقصر نهار في الانقلاب الشتوي القادم، والذي سوف يحدث يوم الجمعة 22 كانون الاول (ديسمبر) الساعة 6:27 ص، وفي يوم الانقلاب الصيفي لا تغيب الشمس في القطب الشمالي، ولا تشرق في القطب الجنوبي.

والانقلاب الشمسي ناتج عن ميل محور دوران الأرض حول نفسها وحركتها المدارية حول الشمس والحركات الاخرى للمنظومة، ولا تدور الأرض في وضع عامودي على مستوى الدوران حول الشمس، لكنها تميل بزاوية مقدارها 23.5 درجة تقريبا على مدار العام، وفي يوم الانقلاب الصيفي يكون محور دوران الارض الاقرب للشمس، لذا فإن ميل محور دوران الأرض – وليس بعدنا عن الشمس – هو الذي يسبب الشتاء والصيف، ويكون كوكبنا هو الأقرب إلى الشمس في شهر كانون الثاني (يناير)، والأبعد عن الشمس في شهر حزيران (يونيو)، خلال فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي.