وزارة المياه تردم 95 بئراً مخالفة منذ بداية العام الحالي

استشهاد خمسة فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش العدو في جنين، مقابل إصابة 7 جنود صهاينة وتفجير آلياتهم/ فيديو
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