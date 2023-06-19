وزارة المياه تردم 95 بئراً مخالفة منذ بداية العام الحالي

ردمت وزارة المياه والري 95 بئرا مخالفة منذ بداية العام الحالي، وفقا لتصريح صادر عن الوزارة.

وقالت الوزارة إنّه قد سُجّل 1260 اعتداء على قناة الملك عبدالله منذ بداية العام الحالي، كما سجل 5200 اعتداء على خطوط مياه رئيسية منذ بداية العام الحالي.

مساعد الأمين العام لسلطة المياه، المتحدث الإعلامي لوزارة المياه والري، عمر سلامة، قال اليوم الاثنين، إنّ الأردن يعاني من عجز مائي كبير ونقص كميات المياه.

وأكّد سلامة، أن كلفة الاعتداءات على المياه “باهظة”، حيث إنّ كل فاقد 1% من المياه يشكل مليون دينار خسائر، لأنّ سرقة المياه تتسبب بعدم انتظام وصول المياه للمنازل، وهو ما يشكل اعتداءً على حصص المواطنين.

وأكّد أن الاعتداء على الآبار الجوفية وشبكات المياه ظاهرة تؤرق الأمن المائي الأردني، حيث أصدرت المحاكم الأردنية أحكامًا رادعة بحق الذين اعتدوا على مصادر المياه في الأردن.

وقدرت وزارة المياه كلفة تأمين المتر الواحد من المياه على خزينة الدولة بـ 2.40 قرش، حيث تسببت الاعتداءات المتكررة على مصادر وشبكات المياه بضياع ملايين الأمتار سنوياً وزيادة الكلفة الاقتصادية والأعباء المالية على الدولة.

ويحتاج الأردن سنويا، قرابة 1.5 مليار متر مكعب لمختلف الاستخدامات مقارنة بالتزويد المائي الذي يبلغ 1.2 مليار متر مكعب حاليا.