طقس معتدل اليوم الاثنين وغدًا، وارتفاع الحرارة الأربعاء

عمان – تكون الأجواء اليوم الاثنين، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الثلاثاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر.

ويطرأ يوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء، صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

كما يطرأ الخميس، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 12 وفي مرتفعات الشراة 24 – 11، وفي مناطق البادية 32 – 18، وفي مناطق السهول 28 – 15، وفي الأغوار الشمالية 34 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 23، وفي البحر الميت 35 – 22، وفي خليج العقبة 37 – 24 درجة مئوية.

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