بعد قطيعة 6 سنوات.. قطر والإمارات تتفقان على إعادة التمثيل الدبلوماسي، واستئناف العمل في سفارتي البلدين

استشهاد خمسة فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش العدو في جنين، مقابل إصابة 7 جنود صهاينة وتفجير آلياتهم/ فيديو
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