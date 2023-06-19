بعد قطيعة 6 سنوات.. قطر والإمارات تتفقان على إعادة التمثيل الدبلوماسي، واستئناف العمل في سفارتي البلدين

أعلنت قطر والإمارات، الاتفاق على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارتي البلدين العمل، بدءًا من اليوم الاثنين 19 يونيو/حزيران.

وذكر بيان للخارجية القطرية، أنه انطلاقًا من “اتفاق العلا”، وحرصًا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، أعلنت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة الإمارات في قطر، مزاولة أعمالها بدءا من اليوم الإثنين.

وأكد البيان، أن هذه الخطوة تأتي تجسيدًا لإرادة قيادتي البلدين، وتعزيزًا لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما ما صدر بيان مماثل من وزارة الخارجية الإماراتية، جاء فيه “انطلاقًا من اتفاق العلا، وحرصًا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما”.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تلقى، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد.

وجرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة استئناف سفارة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة الإمارات في قطر، أعمالها اليوم.

وبحث الجانبان خلال الاتصال “العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وفي 5 يونيو/ حزيران 2021 وُقّع اتفاق مصالحة في مدينة العُلا السعودية، أنهى خلافًا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب، وقطر من جانب آخر.

ومنذ 2021 عادت العلاقات إلى حد كبير بين قطر والسعودية، لكن التقارب مع الإمارات والبحرين استغرق وقتا أطول، رغم تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين.

وفي أبريل/ نيسان الماضي استأنفت قطر والبحرين علاقاتهما الدبلوماسية عقب اجتماعات بحثت الخلافات بين البلدين.