طقس معتدل اليوم الاحد وغدا وبعده، وارتفاع الحرارة الأربعاء

عمان – تسجل درجات الحرارة، اليوم الأحد، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة،

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة قد تثير الغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً قد تثير الغبار في مناطق البادية.

ويطرأ يوم الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبياً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 14 وفي مرتفعات الشراة 26 – 12، وفي مناطق البادية 33 – 18، وفي مناطق السهول 28 – 16، وفي الأغوار الشمالية 35 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 23، وفي البحر الميت 36 – 22، وفي خليج العقبة 37 – 23 درجة مئوية.

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